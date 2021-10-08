Можно ли отличить коронавирус от гриппа «на глаз», рассказала врач из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отличать заболевание коронавирусом от гриппа весьма важно, потому что и угроза для здоровья, и тактика лечения у этих заболеваний разная. Об основных симптомах этих инфекций накануне сезона простуд напомнила главный врач поликлиники №8 города Алматы Фарида Агибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ф. Агибаева отметила, что циркуляция новых вариантов коронавирусной инфекции в Алматы продолжается, при этом с похолоданием велик риск прихода ОРВИ и гриппа.

«И грипп, и коронавирус - острые инфекционные заболевания. Грипп характеризуется острым развитием таких симптомов, как резкое повышение температуры тела, кашель, головная боль, мышечные и суставные боли, недомогание, насморк, и длится от двух до семи дней. Тем не менее гриппозная инфекция может иногда вызывать тяжелое заболевание, особенно среди пожилых людей, беременных женщин, детей. Именно поэтому распознать на глаз, коронавирус это или грипп, невозможно», - говорит Ф. Агибаева.

При этом как грипп, так и COVID-19 имеют широкий спектр вариантов болезни - от бессимптомного или легкого течения до тяжелого заболевания с последующими осложнениями и смертью.

«Грипп ни в коем случае нельзя назвать безобидным заболеванием. При этом коронавирус вреднее. Несмотря на то, что оба вируса имеют похожий набор симптомов, по крайней мере на начальном этапе, доля тяжелых и критических случаев также отличается: при COVID-19 их больше, чем при гриппе», - говорит Ф. Агибаева.

К примеру, вирус гриппа при заражении размножается и начинает проявлять себя стремительно. В среднем, инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов) составляет от нескольких часов до одного-двух дней. Больной гриппом является заразным для окружающих в основном в первые три-пять дней заболевания.

Инкубационный период при COVID-19 более длительный, от четырех до шести дней, хотя может быть короче или длиннее. Особенность коронавируса, из-за которой трудно предотвратить его распространение, - выделять вирус больной COVID-19 может уже за один-четыре дня до появления симптомов, то есть в то время, когда он еще чувствует себя здоровым и ведет обычный образ жизни. Отсюда требование эпидемиологов носить маски всем - и заболевшим, и здоровым.

По словам главного врача городской поликлиники №8, мнение о том, что потеря обоняния является основным симптомом коронавируса, ошибочное.

«Потеря обоняния - симптом, привлекающий внимание. Однако возникает он не у всех и не дает никаких оснований для постановки диагноза. Исчезли вкус и обоняние или нет — не имеет значения. При появлении симптомов, таких как повышенная температура или общее чувство слабости, нужно немедленно обращаться к врачу. Врач, учитывая симптомы заболевания и эпидемиологический анамнез, назначает лабораторное исследование на наличие COVID-19», - добавила Ф. Агибаева.

В завершение она подчеркнула, что защитные меры общие для всех респираторных инфекций, в том числе коронавируса. Необходимо использовать маски и соблюдать гигиену, а во время эпидемиологического подъема нужно стараться избегать мест скопления людей.

«Самое главное - сделать прививки от коронавирусной инфекции и гриппа. Вакцинация помогает снизить риски тяжелого течения и того и другого заболевания. Делая прививку, вы не только защищаете себя, но и проявляете ответственность по отношению к своим окружающим, родным», - подытожила главный врач поликлиники.