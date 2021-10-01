Можно ли отказаться от переписи населения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли отказаться от переписи населения, пояснил руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проходить перепись населения согласно законодательству обязан каждый гражданин. Предусмотрены, конечно, специальные меры в случае отказа, но мы их не будем применять. Что делать в таких случаях мы обучили наших интервьюеров. Обучили, как налаживать отношения с гражданами. Если не получится в первый раз, то возможно получится при второй попытке», - сказал Нурболат Айдапкелов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.

«Впервые будут применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа», - сообщил Нурболат Айдапкелов.

Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов. В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос. Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы, адресованные только женщинам.