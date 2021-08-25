Можно ли онкобольным прививаться от COVID-19, объяснил врач

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска. Для них последствия коронавируса особенно опасны, считают врачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Можно ли ставить прививку от коронавирус тем, у кого рак, ответил заместитель главного врача онкодиспансера по лечебной работе Тельман Альгожин.

Он напомнил, что онкологические заболевания влияют на иммунную систему, поэтому пациенты находятся в группе риска и им отдают приоритет в плане вакцинации.

«Онкозаболевания на сегодняшний день не являются противопоказанием для вакцинации. Для таких больных гораздо опаснее, если они заболеют короновирусом, чем сама прививка. COVID-19 может вызвать у них очень серьезные осложнения, способные привести к тяжелым последствиям, в том числе и к летальному исходу», – уверен доктор.

Как рассказал Тельман Альгожин, вакцинацию против коронавируса можно получить до начала спецлечения – химиотерапии, лучевой терапии – либо после него в период от трех недель до месяца.

Если пациент готовится к операции, то прививку ставят за две недели до нее либо через три недели после операции.

«Пациентам, получающим гормонотерапию, дают медотвод, но не потому, что им нельзя вакцинироваться, – поясняет заместитель главного врача. – У них не выработается иммунитет на вакцину из-за гормональной иммуносупрессии, а значит, не выработаются антитела. Они могут пройти вакцинацию после завершения гормонотерапии».

Консультация с лечащим врачом в любом случае обязательна, подчеркнул врач.

По словам доктора, в онкодиспансере плановая медпомощь из-за COVID-19 не сокращалась.

«Рак на ранней стадии не имеет симптомов, его можно выявить только на профосмотре и скрининге, поэтому их надо проходить, не дожидаясь проявления болезни, – призвал Тельман Альгожин. – Если она начинает беспокоить, то это уже говорит не о ранней стадии. Значит, опухоль уже выросла и сдавливает соседние органы».

Павлодарские специалисты проводят все виды хирургического лечения онкопатологий на базе областного диспансера, кроме нейрохирургических опухолей – головного и спинного мозга, а также опухолей костных тканей.

На более высокий уровень позволило поднять операции оснащение новым оборудованием.

Добавились интервенционные хирургические вмешательства онкопатологий. Стали проводить такие операции, как химиоэмболизация опухоли печени, радиочастотная абляция. Ранее пациентов, нуждающихся в таком лечении, направляли в республиканские центры.

«Павлодарская область – один из лидеров оказания малоинвазивных хирургических вмешательств при онкопатологиях, – заострил внимание собеседник. – В год проводится около 300 таких операций».

С введением в январе этого года в эксплуатацию линейного ускорителя павлодарским онкобольным теперь не приходится выезжать на лучевую терапию в Семей, Алматы или Нур-Султан. Ежедневно около 50 пациентов получают сеансы лучевой терапии. С начала года 205 человек завершили курс такого лечения в областном онкодиспансере.

«Линейный ускоритель проводит наиболее эффективное максимальное и точное облучение по контуру опухоли практически всех локализаций, в том числе и головного мозга, – пояснил доктор. – При этом не повреждаются здоровые окружающие ткани. Эффект такого лечения проявляется с течением времени».

Лучевая терапия проводится по состоянию пациента и показаниям, которые определяет врач.

К слову, рак занимает второе место по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний в мире, в том числе и в Павлодарской области. В структуре онкозаболеваемости первое место занимает рак молочной железы, затем рак легкого, кожи, желудка, колоректальный рак, рак шейки матки. На эти шесть локализации приходится больше половины раков.

На учете в областном онкологическом диспансере состоят 12 100 пациентов. 56% из них после лечения живут пять и более лет, что выше среднереспубликанского показателя.