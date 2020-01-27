Можно ли не выходить на работу в непогоду, объяснили в ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник ДЧС Нур-Султана Бауыржан Сыздыков рассказал о введении режима ЧС по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все действия при введении режима нацелены только на обеспечение безопасности населения, жителей города Нур-Султана и гостей. Какие могут быть ограничения в связи с введением режима ЧС? Это может быть отмена занятий в средних школах, может быть принято решение о приостановке деятельности объектов экономики по решению руководителя ликвидации ЧС, который назначается по решению акима города, могут быть закрыты дороги при выезде и въезде в населенные пункты», - сказал Бауыржан Сыздыков в ходе брифинга в столичном акимате.

Он отметил, что с введением режима ЧС на территории города Нур-Султана теперь работает государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Начиная с 23 января по сегодняшний день всеми системами гражданской защиты спасено 645 человек», - сообщил он.

Кроме того, журналисты поинтересовались у начальника ДЧС по поводу выхода на работу в непогоду. Так, по словам Б. Сыздыкова, гражданам можно получить справку об усложнении погодных условий.

«Мы не должны забывать, что с сегодняшнего дня введен режим ЧС. Когда штормовое предупреждение идет от Казгидромета, у организации есть функция давать нашим гражданам справку о том, что действительно погодные условия были усложненные. Любой гражданин может получить справку и предоставить своему работодателю. При режиме ЧС такое решение (выходить ли гражданам на работу - корр.) принимается руководителем ликвидации ЧС», - уточнил Бауыржан Сыздыков.

По данным акимата, в период с 23 января столичными спасателями осуществлено 32 выездов для помощи населению приграничных населенных пунктов Акмолинской области, где спасено 4267 человек, из них пять беременных женщин и 35 детей.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице объявлен режим ЧС местного масштаба.