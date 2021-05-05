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    17:44, 05 Май 2021 | GMT +6

    Можно ли не вакцинироваться от КВИ при наличии антител – ответ врача

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли не делать прививку, если у вас есть антитела, рассказала доктор медицины Ботагоз Каукенова в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прививку стоит сделать в любом случае, несмотря на уровень антител. В данном случае ВОЗ и наше Министерство здравоохранения придерживается этой позиции. Рекомендуется смотреть на давность заболевания. В данный момент это шесть месяцев. Если вы переболели более шести месяцев назад, то вам стоит сделать прививку. Это все рассчитывается из того, что вакцина в данном случае более ограниченный ресурс», - сказала Ботагоз Каукенова.

    Ранее она выступила против увеличения интервала между получением первой и второй дозы вакцины.

    «Мы уже выразили свою позицию, что мы против нового постановления главного государственного санитарного врача. Мы против, потому что, во-первых, значение «45 дней» нигде не фигурировало, ни в каких заявлениях. В письме директора центра имени Гамалеи Гинцбурга указано, что увеличение интервала возможно с 21 дня до 90 дней. То есть у людей есть выбор. Если они не успевают, уезжают, могут отложить вакцинацию. Решение прививать вторым компонентом на 45 день после введения первого компонента оставляет людей без защиты на долгое время», - считает Ботагоз Каукенова.

    Медик отметила, что через две недели после второй дозы вырабатывается достаточная защита иммунитета.

    «Представьте, что между первой и второй дозой ждут 45 дней, плюс еще две недели нужно, чтобы получить достаточную защиту. Учитывая количество заражений после первой дозы, это все подрывает доверие людей к программе вакцинирования», - добавила Ботагоз Каукенова.

    По ее словам, необходимо людям предоставить возможность выбора - привиться на 21 день после первой дозы либо позже.

    Доктор медицинских наук Ляззат Ералиева же считает, что в продлении интервала до 90 дней ничего страшного нет. По ее словам, это позволяет избежать стресса и спешки.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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