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    14:45, 05 Май 2021 | GMT +6

    Можно ли комбинировать вакцины от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор медицинских наук Ляззат Ералиева рассказала, что из себя представляет китайская вакцина против коронавируса Нayat-Vax, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Производитель Нayat-Vax - ОАЭ. Вакцина содержит убитый штамм SARS-CoV-2. Она делается людям старше 18 лет. В принципе, показания те же как и при вакцинации QazVac. Она наносится внутримышечно, дважды с интервалом в 21 день», - сказала Ляззат Ералиева в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan».

    Вместе с тем, она ответила на вопрос - можно ли комбинировать вакцины от КВИ?

    «Комбинировать вакцины на данный момент не рекомендуется. Во-первых, у нас нет данных о том, можно ли комбинировать или нет. Но все производители настоятельно рекомендуют закончить полный курс вакцинации той вакциной, которой начали», - подчеркнула Ляззат Ералиева.

    Ранее доктор медицины Ботагоз Каукенова поделилась своим мнением, какова эффективность существующих вакцин к новым мутировавшим видам коронавируса.

    «Они не настолько сильно мутировали, чтобы их можно было назвать отдельным штаммом и уже беспокоиться из-за этого. То есть, они отличаются от оригинального вируса, но чтобы так сильно, чтобы это была там отдельная болезнь какая-то, или для этого отдельная вакцина нужна была – такого нет», - сказала Ботагоз Каукенова.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Астана Общество
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