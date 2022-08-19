19 Августа 2022 13:14

Можно ли казахстанцам плевать в урну

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За плевок в урну в Казахстане наказание не предусмотрено, но если плевок был мимо урны, то это уже считается административным правонарушением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, в урну (плевать – прим. автора) пожалуйста, для этого урна и существует. Если мимо урны, то это считается административным правонарушением. Каждый должен нести ответственность. Попал или не попал – конечно, есть определенный человеческий фактор, но есть административно-правовое нарушение, есть установленное место, куда необходимо испражнять свои отходы. Для этого у нас нулевая терпимость и существует», - разъяснил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана Арман Айтмагамбетов во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в городе во всех общественных местах есть урны, для граждан созданы все условия. Даже в случае инфекционных заболеваний, нужно стараться обращать внимание на урны.

Ранее сообщалось, что за плевок в общественном месте казахстанцам грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, или 15 тыс. 900 тенге. За повторное нарушение порядка в течение года – штраф удваивается.













Фото: infraconcept.bg