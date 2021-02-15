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Можно ли использовать пенсионные накопления при долевом строительстве

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Февраля 2021, 21:26
Можно ли использовать пенсионные накопления при долевом строительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как можно использовать пенсионные накопления при долевом строительстве, рассказала глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что такое жилье, как мы его называем – «на котловане» – стоит дешевле, чем готовое жилье с правоустанавливающими документами. В этих правилах разрешено приобретение такого жилья. Но с одной оговоркой: в этом объекте обязательно должна быть гарантия Единого оператора – это Казахстанская жилищная компания», - сказала Ляззат Ибрагимова в эфире «Проекта 20:21».

«Почему было это ограничение? Мы все помним за 25-летнюю историю развития частного рынка разные истории, и одна из самых горестных была история о дольщиках. И этот «плач Ярославны», который был от некоторых дольщиков, он до сих пор есть в некоторых городах, где за счет денег бюджета и налогоплательщиков происходит завершение строительства», - добавила она.

Вместе с тем, задействовать свои пенсионные накопления при долевом строительстве казахстанцы все же могут.

«Для недопущения повторения такого сценария было принято решение о том, что можно приобретать (долевое строительство - прим. авт.), но только там, где в жилом комплексе есть гарантия Единого оператора, фактически государственная гарантия. Это гарантия завершения строительства. Когда вы покупаете по договору долевого участия будущую квартиру, вы покупаете только документы, фактически там может быть даже еще и стен нет. И государство через Единого оператора обязуется достроить этот объект», - заключила Л. Ибрагимова.


Жилье   Экономика   ЕНПФ  
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