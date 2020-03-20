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Можно ли «договориться» на блокпосту – начальник ДП Алматы прокомментировал слухи

20 Марта 2020 20:49
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Можно ли «договориться» на блокпосту – начальник ДП Алматы прокомментировал слухи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов развеял слухи, что граждане могут пересечь блокпосты на въезде в Алматы после того как город был закрыт на карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Канат Таймерденов в прямом эфире на телеканале «Алматы» рассказал об обстановке на блокпостах вокруг Алматы. Также он ответил на вопрос журналистов о том, что некоторые люди говорят, что с полицейскими на блокпостах можно «договориться».

«По этим фактам мы сейчас проводим служебную проверку тех граждан, которые распространяют ложные сведения. Я всех персонально предупреждаю об ответственности, мы всех их будем устанавливать, если действительно факты подтвердятся, что у нас сотрудники занимаются противоправными действиями, мы соответствующие меры примем. Но я вас хочу заверить, что на этом посту у нас находятся сотрудники управления собственной безопасности сотрудники акимата сотрудники КНБ, СЭС. Если есть такие факты, у нас есть call-центр 2544007, нужно назвать фамилию или жетон, машину, если сотрудник взял деньги, мы примем решение в отношении сотрудника. Каждый факт проверяем, если не подтвердится, то граждане будут нести персональную ответственность», - сказал Канат Таймерденов.

Напомним с 19 марта города Нур-Султан и Алматы были закрыты на карантин.

В Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.



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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, МВД РК, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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