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    19:06, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Можно ли будет снимать маски при формировании коллективного иммунитета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли будет снимать маски при формировании коллективного иммунитета? На этот вопрос ответил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас пока нет решения о снятии масок. Если скажете почему, даже если вакцинировались, сохраняется вероятность заражения других людей. Поэтому мы не рассматриваем положение, когда снимем маски. Только сохранив масочный режим и вакцинировавшись, можем победить пандемию», - пояснил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

    Ранее сообщалось о возможных сроках ревакцинации населения.

    Также в Министерстве здравоохранения ответили, опасен ли Eta-штамм коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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