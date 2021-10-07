НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли будет снимать маски при формировании коллективного иммунитета? На этот вопрос ответил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас пока нет решения о снятии масок. Если скажете почему, даже если вакцинировались, сохраняется вероятность заражения других людей. Поэтому мы не рассматриваем положение, когда снимем маски. Только сохранив масочный режим и вакцинировавшись, можем победить пандемию», - пояснил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Ранее сообщалось о возможных сроках ревакцинации населения.

Также в Министерстве здравоохранения ответили, опасен ли Eta-штамм коронавируса.