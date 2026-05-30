Может ли волонтерство помочь при поступлении в вуз и на работе — ответ депутата

Депутат Мажилиса Парламента РК Вера Ким пояснила, как в Казахстане может учитываться волонтерская деятельность при поступлении в вузы и трудоустройстве на госслужбу. Своим мнением она поделилась в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата, вопрос учета волонтерской деятельности в трудовом стаже требует детальной проработки.

— Волонтерская деятельность не имеет фиксированного графика и может варьироваться от нескольких часов в год до регулярной занятости. Поэтому ее невозможно напрямую учитывать как трудовой стаж, для оценки вклада волонтеров необходимы отдельные показатели, — отметила Вера Ким. — Если это действительно будет помогать волонтеру, к примеру, при поступлении в университет при прочих равных условиях либо при трудоустройстве на работу, то это может сыграть ключевую роль, — подчеркнула депутат.

Отдельно Вера Ким высказалась о возможности учета волонтерской деятельности при поступлении на государственную службу.

— В приоритете, конечно, гражданская и государственная служба. Это люди, которые работают на свою страну. Волонтеры тоже работают на свою страну. Поэтому считаю, что эта деятельность при трудоустройстве, например, на государственную службу, тоже должна быть засчитана, — сказала она.

Тема цифровизации волонтерской сферы ранее поднималась и на высшем уровне. В январе 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Форуме волонтеров поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера.