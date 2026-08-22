«Может, Вам отдохнуть надо?» — неожиданная остановка полицией на трассе удивила казахстанцев

Неожиданная остановка на трассе в Акмолинской области, в ходе которой полицейские вместе с медиками проверяли самочувствие водителей и даже снабжали их водой, вызвала удивление у казахстанцев, передает корреспондента агентства Kazinform.

Как поделились в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, во время сильной жары на трассе была усилена профилактическая работа совместно с медиками и работниками дорожных организаций.

— Особое внимание уделяли водителям, ведь высокая температура, длительная дорога и усталость могут негативно сказаться на самочувствии и концентрации за рулем, а значит — повысить риск ДТП. А на отдельных трассах, где большое расстояние между автозаправочными станциями, полицейские предупреждают и напоминают о необходимости пополнить бак. На особом контроле — ситуация на дорогах под утро, когда водители могут заснуть за рулем, — пояснили в ведомстве.

Житель Караганды в социальных сетях рассказал о случае, который вызвал его восхищение заботой и неравнодушным отношением на одной из трасс области. Как следует из видеозаписи, водителя остановили сотрудники патрульной полиции.

— Вообще не ожидал такого. Остановили сотрудники патрульной полиции, рядом была скорая. Спросили: не устали ли вы? Далеко едете? Может, Вам отдохнуть надо? — рассказал мужчина.

Водителю измерили давление, дали воду и напомнили об осторожности на дорогах.

Как сообщили в патрульной полиции, случай произошел 16 августа на 257-м километре автодороги Астана — Атбасар — Жаксы.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция начала реагировать на обращения казахстанцев в Threads.