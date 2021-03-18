Может пойти по второму кругу - врачи Нур-Султана обратились к жителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане количество поступающих пациентов с коронавирусом идет на прирост. Госпитализируются пациенты в стационар уже с тяжелой степенью. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист столицы Сауле Атыгаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Мы боимся, что все пойдет по второму кругу. В настоящее время портрет заболевания КВИ не совсем благоприятный. Сейчас уже пациенты поступают к нам с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания. На 18 марта по городу зарегистрировано 307 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорит врач инфекционного блока Многопрофильного медицинского центра.

По словам врача, стало больше пациентов, находящихся на ИВЛ-аппаратах.

В сутки в реанимации - ежедневно до 5 новых случаев. Особенно тяжело протекает болезнь у лиц пожилого и старческого возраста, с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, утверждает С. Атыгаева.

«Чтобы не повторилась картина лета, во избежание крайне тяжелых случаев со смертельным исходом, мы настоятельно рекомендуем жителям соблюдать все профилактические меры. Каждый день мы трудимся ради нашего с вами благополучия и здоровья. Но одним только врачам с этим не справиться. Нужна ответственность каждого», - обратились врачи столицы.

Врачи Нур-Султана отмечают, что активный прирост наблюдается в праздничные дни. Когда люди посещают места массового скопления без соблюдения санитарных норм, нарушают масочный режим. Все это приводит к росту заболевания. Для горожан это может показаться незаметным, но врачи видят, как усложняется ситуация с коронавирусом.

«Необходимо соблюдать строгие санитарные нормы и масочный режим», - напомнили в акимате.



