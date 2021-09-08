Может ли загрязнение воздуха способствовать заболеванию КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Загрязнение воздуха может быть фактором, способствующим заболеванию КВИ. Об этом заявил Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постоянный представитель ПРООН в Казахстане, выступая на брифинге в СЦК, отметил, что качество воздух - это сложная задача развития.

«Это невидимый и бесшумный убийца, который угрожает всем, особенно наиболее уязвимым, подвергая их еще большему риску заболевания во время пандемии COVID-19», - сказал Якуп Бериш.

Вместе с тем он привел результаты исследований ученых.

«Различные исследования показали, что загрязнение воздуха может быть фактором, способствующим заболеванию коронавирусом, и продолжает выявляться связь между загрязнением воздуха и серьезными проблемами со здоровьем», - добавил Якуп Бериш.

Ранее он сообщил , сколько человек умирает по причине загрязнения воздуха в мире.

«В целом, 6,7 млн смертей в 2019 году так или иначе было связано с загрязнением воздуха. Это является четвертым по значимости фактором риска смерти и инвалидности во всем мире», - сказал Якуп Бериш на брифинге в СЦК.



