Может ли возникнуть казахстанский штамм коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Есть ли вероятность возникновения казахстанского штамма коронавируса? Об этом рассказала Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эту вероятность никто не исключает. Коронавирус уже на протяжении последних двух лет постоянно мутирует. В его постоянную мутацию есть наш вклад тоже. Если бы все быстро, одномоментно вакцинировались, выставили ворота… А чем длительнее у нас процесс вакцинации, за счет этого как раз происходят постоянные мутации. Вирусы сами по себе осень склонны к мутации. А когда мы еще даем возможность: не вакцинируемся и не ревакцинируемся, то есть вероятность мутации всегда сохраняется», - прокомментировала Айжана Есмагамбетова.

«Если он мутировал в одной из стран, был индийский штамм, не исключается возможность, что он может и у нас появится», - добавила А. Есмагамбетова.