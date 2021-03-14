Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Может ли вакцинация от КВИ нарушить пост в священный месяц Рамазан

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Марта 2021, 15:27
Может ли вакцинация от КВИ нарушить пост в священный месяц Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитет санитарно-эпидемиологического контроля поступили вопросы от верующих мусульман, планирующих соблюдать пост в священный месяц Рамазан. Их интересуют, может ли нарушить пост вакцинация от коронавируса. Сотрудники Комитета обратились за разъяснением к служителям мечети, передает МИА «Казинформ».

«В этом году Пост начнется 13 апреля и продлится до 12 мая. В мечети сообщили, что Пост нарушается в случае, если вещество, попадает в пищеварительную систему через естественные отверстия, такие как рот, нос. Ничего подобного в случае совершения инъекций и введения вакцины от коронавируса не происходит. Поэтому прививка от COVID-19 пост не нарушает. Также в мечети добавили, что дозволены инъекции, используемые для лечения (то есть не витамины и не питательные)», - говорится в сообщении Межведомственной комиссии по нераспространению Covid-19 в Telegram.


Религия   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Важное из визита Президента в Алматы
Важное из визита Президента в Алматы
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ