Может ли вакцина против коронавируса стать обязательной – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева ответила на вопрос, станет ли обязательной вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, это зависит от эпидемиологической ситуации, которая будет на тот момент, когда появится вакцина», - сказала Лязат Актаева во время онлайн-брифинга.

Вице-министр назвала причины, по которым вакцина может таковой стать.

«Если эпидемиологическая ситуация будет такой, что будет требовать вакцинации, она перейдет в разряд обязательных вакцин по эпидемиологическим показаниям. Но опять же, право граждан на информированное согласие или отказ за ними сохраняется», - отметила Лязат Актаева.

Ранее Л. Актаева прокомментировала вносимые изменения в проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».