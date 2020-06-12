Может ли вакцина против коронавируса стать обязательной – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева ответила на вопрос, станет ли обязательной вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом, это зависит от эпидемиологической ситуации, которая будет на тот момент, когда появится вакцина», - сказала Лязат Актаева во время онлайн-брифинга.
Вице-министр назвала причины, по которым вакцина может таковой стать.
«Если эпидемиологическая ситуация будет такой, что будет требовать вакцинации, она перейдет в разряд обязательных вакцин по эпидемиологическим показаниям. Но опять же, право граждан на информированное согласие или отказ за ними сохраняется», - отметила Лязат Актаева.
Ранее Л. Актаева прокомментировала вносимые изменения в проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».
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