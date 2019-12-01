Может ли у ВИЧ-инфицированных родиться здоровый ребенок

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Может ли у ВИЧ-инфицированных родиться здоровый ребенок и опасно ли грудное молоко инфицированной женщины? Как воспринимает общество ВИЧ-инфицированных и с какими стереотипами приходится бороться больным? На эти и многие другие вопросы корреспонденту МИА «Казинформ» ответила психолог лечебно-профилактического отдела Акмолинского областного центра «СПИД» Маргарита Рыбина.

«Можно ли, будучи больным ВИЧ-инфекцией, родить здорового ребенка? Можно! Статистика показывает, что на сегодня люди со статусом в 98% могут иметь здоровое потомство. Но если мама находилась в периоде «серого окна» (не знала о своей болезни) и кормила грудью, то она через молоко заражает своего ребенка. Даже при рождении инфицирование происходит не так часто, как при грудном вскармливании. Есть семейные пары, где оба партнера инфицированы, но дети у них здоровы. Очень много женщин со статусом рожают здоровых деток. Малыши находятся на учете 2 года, после чего при удачном стечении обстоятельств их снимают с него. Сегодня на учете в Акмолинской области состоят 15 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей», - делится с Казинформом психолог лечебно-профилактического отдела областного центра «СПИД» Маргарита Рыбина.

В нашем обществе ситуация с ВИЧ-инфицированием давно вышла за социальные рамки. Если раньше это была по большей части проблема маргинальных слоев, то на сегодня обнаружить у себя ВИЧ-инфекцию может обычный учитель, медик, чиновник…

«Нельзя сказать, что ситуация стабильная, все-таки наблюдается рост. Основная масса ребят – наркозависимые, которые добровольно приходят, узнав, что в их среде есть инфицированные. Выявляются еженедельно. К примеру, недавно на лечение в стационар попала 76-летняя женщина, у которой неожиданно для нее самой обнаружился ВИЧ-статус. Заболевание вышло за социальные рамки. Все идет волнообразно. Если сейчас вспышка среди мужчин, употребляющих наркотики, то, соответственно, через какое-то время, скорее всего, будет вспышка среди их партнеров», - отмечает М. Рыбина.

По словам психолога, больше всего подобных выявлений в городах Кокшетау, Степногорске и близлежащих районах, к примеру - в Бурабайском.

50% инфицированных строят отношения. При этом они обязаны предупреждать свою вторую половинку о болезни, даже подписывают специальные документы.

«Я очень радуюсь за ребят, когда они строят отношения, когда партнеры принимают статус своей второй половинки. Есть дискордантные пары, в которых один партнер здоров, а другой болеет. Они рожают здоровых детей, все это делается сознательно. На сегодняшний день с учетом антиретровирусной терапии возможности не ограничены. Можно добиться, что инфицированный человек не будет опасен для своего партнера. На самом деле около 90% заражения дает контакт с кровью, и только 10% - половой путь», - добавляет М. Рыбина.

Маникюрные салоны, пирсинг, тату, стоматология – везде присутствует риск, ведь есть вероятность, что на инструментах может остаться чужая кровь. Но если вирус гепатита устойчив во внешней среде, то вирус ВИЧ-инфекции погибает в течение 5-10 минут. Тут должна быть сознательность самого человека. Нужно просить, чтобы при вас вскрывали иглы, обрабатывали инструменты спиртом.

«Для каждого человека, который узнал о своем ВИЧ-статусе, это трагично. И как правило, все приходят к нам с одинаковыми историями и одинаковыми судьбами… Потребители наркотиков почему-то острее переносят это. И сейчас, когда появились синтетические наркотики, заразившихся стало больше, потому что при них не сохраняется ясность сознания, наркозависимый не помнит, чей шприц взял… Очень жалко и беременных девочек, узнающих о своём статусе. Многие начинают выбирать – рожать или делать аборт. Как правило, в этот момент они не воспринимают информацию, что можно родить здорового ребенка. И это действительно страшно», - добавляет психолог.

Но еще страшнее то, что до сих пор в нашем обществе присутствует стигма-дискриминация. Особенно это отмечают ребята со статусом.

«Я привык, что когда прихожу сдавать анализы, сдаю их последний. На этом настаивают медики, у меня ведь ВИЧ…». Это обычные слова инфицированного, которого общество сторонится. Даже в медучреждениях, где, казалось бы, должны знать, что ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, больных кладут в отдельную палату, метят посуду и боятся брать у них кровь… И пока мы не пересмотрим свое отношение к больным ВИЧ, эти люди будут продолжать замыкаться в себе и бояться рассказать окружающим о своей трагедии…