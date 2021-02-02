Может ли стать плохая кредитная история стать причиной отказа в снятии пенсионных накоплений
«Плохая кредитная история не является причиной отказа при получении единовременных пенсионных выплат. Эти вещи абсолютно между собой не взаимосвязаны. На втором этапе, после того, как деньги поступили к вам на спецсчет, если одна из целей - получение нового ипотечного займа, то здесь, вы пойдете в банки второго уровня искать наиболее выгодные условия. Здесь многие смотрят на то, как вы раньше погашали задолженности – так называемую кредитную историю», - пояснила она.
Что касается Отбасы банка, Ляззат Ибрагимова отметила, что не считает кредитную историю положительной при отсутствии просроченной задолженности.
«Даже если просрочку вы погасили вчера на момент подачи заявления документов в банк на кредит, если у вас нет просроченной задолженности, все ваши прошлые отношения с другими банками второго уровня мы не рассматриваем. По рыночным нашим программам ( 50 на 50 %) после погашения задолженности ждем три месяца, чтобы не увидеть других историй по возникновению новой проблемной задолженности. В этом случае, по истечению 90 дней после того, как Вы погасили в другом банке задолженность, Ваша история уже считается положительной», - добавила председатель правления жилищно-строительного банка АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.