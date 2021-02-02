НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли стать плохая кредитная история стать причиной отказа в снятии пенсионных накоплений? На этот вопрос ответила председатель правления жилищно-строительного банка АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Плохая кредитная история не является причиной отказа при получении единовременных пенсионных выплат. Эти вещи абсолютно между собой не взаимосвязаны. На втором этапе, после того, как деньги поступили к вам на спецсчет, если одна из целей - получение нового ипотечного займа, то здесь, вы пойдете в банки второго уровня искать наиболее выгодные условия. Здесь многие смотрят на то, как вы раньше погашали задолженности – так называемую кредитную историю», - пояснила она.

Что касается Отбасы банка, Ляззат Ибрагимова отметила, что не считает кредитную историю положительной при отсутствии просроченной задолженности.

«Даже если просрочку вы погасили вчера на момент подачи заявления документов в банк на кредит, если у вас нет просроченной задолженности, все ваши прошлые отношения с другими банками второго уровня мы не рассматриваем. По рыночным нашим программам ( 50 на 50 %) после погашения задолженности ждем три месяца, чтобы не увидеть других историй по возникновению новой проблемной задолженности. В этом случае, по истечению 90 дней после того, как Вы погасили в другом банке задолженность, Ваша история уже считается положительной», - добавила председатель правления жилищно-строительного банка АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.



