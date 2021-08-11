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Может ли родитель отказаться от традиционного формата обучения в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Может ли родитель отказаться от традиционного формата обучения? На этот вопрос ответил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы говорим о том, что принято решение, и дети будут обучаться в традиционном формате. Есть те категории, которые будут переводиться на дистанционный формат обучения. Какие это категории, мы обговорим», - сказал министр образования.
Журналист спросила: «Если родители переживают за своего ребенка и не хотят отпускать обучаться в школе, есть ли возможность написать заявление собственноручно и просить обучаться в онлайн-формате?»
«Нет. Вы знаете сейчас, некоторые студенты, если будет такая возможность, вообще не хотели бы учиться. Хотят получить диплом, но при этом не ходить на занятия. При этом, подавляющее большинство, думаю, понимает необходимость обучения в традиционном формате, но эксперты и в целом большинство родителей и педагогов солидарны с тем, что традиционное обучение неравносильно дистанционному обучению. Когда ребенок ходит в школу, традиционный формат гораздо шире, то есть, ребенок ходит не просто получить определенный объем информации. Гораздо шире процесс обучения: это и общение, и взаимодействие между самими детьми. Это социализация. Многие, даже у кого двое школьников, поняли, насколько это непросто (дистанционное обучение)», - отметил Асхат Аймагамбетов.
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