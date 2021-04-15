Может ли работник получить выходной после вакцинации, ответили в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения ответили, предусматривается ли получение выходного дня после вакцинации для работающих казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие жалуются на плохое самочувствие в первые дни после вакцинации. Предусмотрено ли законодательством получение выходного дня, хотя бы на один день, после вакцинации? Если нет, то планируется ли введение такой нормы?», - спросил журналист во время брифинга в СЦК вице-министра труда и социальной защиты населения.

«Да, сейчас идет массовая вакцинация. Считаю, что это очень правильная мера, потому что от количества вакцинированных зависит дальнейшая деятельность любого предприятия, даже в нашей организации. Мы активно вакцинируемся, и работник возвращается на свое рабочее место», - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов.

При этом он отметил, что если человек почувствует себя плохо и выявятся симптомы после вакцинации, то он может открыть больничный.

«Относительно плохого самочувствия, наверное, таких людей не так уж и много. Каждый организм индивидуален. При возникновении каких-либо побочных эффектов специально есть 30 минут времени после вакцинации, человек находится под наблюдением. Если бывают какие-то отрицательные моменты, человек может обратиться к врачу. Если он обращается к врачу и выявляются симптомы, можно открыть больничный лист. Это все рассматривается индивидуально. А предусматривать для всех выделение выходного дня - такой вопрос, я думаю, не очень целесообразно», - считает вице-министр.