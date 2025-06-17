Может ли работник отказаться от обязанностей, не указанных в трудовом договоре РК
Работник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева на депутатский запрос.
— В соответствии с Трудовым кодексом, работник обязан исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, трудовым и коллективным договорами, а также актами работодателя. Если текущие ремонтные работы входят в круг его трудовых обязанностей (если иное не оговорено в трудовом договоре или соглашении сторон), то дополнительная оплата за них не предусмотрена. Однако если работника привлекают к выполнению функций, не предусмотренных его трудовым договором, он имеет право отказаться от их выполнения. Работодатель не вправе в одностороннем порядке изменять или расширять трудовые обязанности без согласия работника, — отметил вице-премьер.
Он также подчеркнул, что выполнение дополнительной работы в рамках одной организации должно оплачиваться отдельно.
– К таким случаям относятся: совмещение должностей (выполнение работы по другой свободной должности), расширение зон обслуживания (увеличение объема работы в пределах рабочего дня/смены), а также исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника (выполнение функций по другой или схожей должности). Таким образом, если технический работник привлекается к текущим ремонтным работам, не входящим в его трудовые обязанности, он имеет право на дополнительную оплату. В случае отказа работодателя оплачивать такую работу, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, – добавил Ермек Кошербаев.
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