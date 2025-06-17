РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:24, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Может ли работник отказаться от обязанностей, не указанных в трудовом договоре РК

    Работник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева на депутатский запрос.

    трудовой договор
    Фото: freepik

    — В соответствии с Трудовым кодексом, работник обязан исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, трудовым и коллективным договорами, а также актами работодателя. Если текущие ремонтные работы входят в круг его трудовых обязанностей (если иное не оговорено в трудовом договоре или соглашении сторон), то дополнительная оплата за них не предусмотрена. Однако если работника привлекают к выполнению функций, не предусмотренных его трудовым договором, он имеет право отказаться от их выполнения. Работодатель не вправе в одностороннем порядке изменять или расширять трудовые обязанности без согласия работника, — отметил вице-премьер.

    Он также подчеркнул, что выполнение дополнительной работы в рамках одной организации должно оплачиваться отдельно.

    – К таким случаям относятся: совмещение должностей (выполнение работы по другой свободной должности), расширение зон обслуживания (увеличение объема работы в пределах рабочего дня/смены), а также исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника (выполнение функций по другой или схожей должности). Таким образом, если технический работник привлекается к текущим ремонтным работам, не входящим в его трудовые обязанности, он имеет право на дополнительную оплату. В случае отказа работодателя оплачивать такую работу, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, – добавил Ермек Кошербаев.

    Ранее сообщалось, что 10 акиматов не воспользовались правом повысить зарплаты гражданским служащим.

    Теги:
    Закон и право Работа Ермек Кошербаев Трудоустройство
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают