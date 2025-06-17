Может ли работник отказаться от обязанностей, не указанных в трудовом договоре РК

— В соответствии с Трудовым кодексом, работник обязан исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, трудовым и коллективным договорами, а также актами работодателя. Если текущие ремонтные работы входят в круг его трудовых обязанностей (если иное не оговорено в трудовом договоре или соглашении сторон), то дополнительная оплата за них не предусмотрена. Однако если работника привлекают к выполнению функций, не предусмотренных его трудовым договором, он имеет право отказаться от их выполнения. Работодатель не вправе в одностороннем порядке изменять или расширять трудовые обязанности без согласия работника, — отметил вице-премьер.