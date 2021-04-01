Может ли противостоять казахстанская вакцина новым штаммам коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Может ли противостоять казахстанская вакцина QazVac новым штаммам коронавируса? На этот вопрос ответила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша инактивированная вакцина - это вакцина, которая полностью сделана из вириона. В ней сохранен весь спектр белков, которые есть внутри вируса. Поэтому какая бы мутация не встречалась, наша вакцина будет полезна, иммунитет может противостоять всем мутированным штаммам вируса», - заявила Кунсулу Закарья.

Напомним, казахстанская вакцина получила новое наименование QazVac.

Как сообщила Кунсулу Закарья, первая партия казахстанской вакцины уже готова, но она находится на биологическом контроле