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    18:35, 31 Март 2021 | GMT +6

    Может ли противостоять казахстанская вакцина новым штаммам коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Может ли противостоять казахстанская вакцина QazVac новым штаммам коронавируса? На этот вопрос ответила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша инактивированная вакцина - это вакцина, которая полностью сделана из вириона. В ней сохранен весь спектр белков, которые есть внутри вируса. Поэтому какая бы мутация не встречалась, наша вакцина будет полезна, иммунитет может противостоять всем мутированным штаммам вируса», - заявила Кунсулу Закарья.

    Напомним, казахстанская вакцина получила новое наименование QazVac.

    Как сообщила Кунсулу Закарья, первая партия казахстанской вакцины уже готова, но она находится на биологическом контроле


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация QazCovid-in
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