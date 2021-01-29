Может ли привитый человек быть источником распространения КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли привитый вакциной человек быть источником распространения коронавирусной инфекции, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Иммунитет начинает вырабатываться примерно через две недели, начинается в организме выработка антител. Поэтому до 14 дней человек подвержен заболеванию. В течение этого времени в любом случае привитый должен соблюдать все требования карантинного режима. По данным Всемирной организации здравоохранения привитый человек в период эпидемиологического неблагополучия может являться источником инфекции для окружающих, при этом не заболев сам», - отметила Нуршай Азимбаева.

Она также отметила необходимость соблюдения карантинного режима.

«Очень часто возникает вопрос, если человек привился, то может ли он не соблюдать карантинный режим. Вокруг очень много больных, и человек, который привился, может быть транзитным носителем, носить у себя в ротовой полости инфекцию, при этом сам не заболевая, быть источником распространения болезни. Поэтому в период эпидемиологического неблагополучия надо соблюдать карантинный режим», - добавила Нуршай Азимбаева.