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    13:44, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Может ли привитый человек быть источником распространения КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли привитый вакциной человек быть источником распространения коронавирусной инфекции, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Иммунитет начинает вырабатываться примерно через две недели, начинается в организме выработка антител. Поэтому до 14 дней человек подвержен заболеванию. В течение этого времени в любом случае привитый должен соблюдать все требования карантинного режима. По данным Всемирной организации здравоохранения привитый человек в период эпидемиологического неблагополучия может являться источником инфекции для окружающих, при этом не заболев сам», - отметила Нуршай Азимбаева.

    Она также отметила необходимость соблюдения карантинного режима.

    «Очень часто возникает вопрос, если человек привился, то может ли он не соблюдать карантинный режим. Вокруг очень много больных, и человек, который привился, может быть транзитным носителем, носить у себя в ротовой полости инфекцию, при этом сам не заболевая, быть источником распространения болезни. Поэтому в период эпидемиологического неблагополучия надо соблюдать карантинный режим», - добавила Нуршай Азимбаева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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