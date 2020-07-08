Может ли повлиять отсрочка по выплатам во время ЧП на кредитую историю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли повлиять полученная отсрочка по выплатам во время режима ЧП на кредитую историю казахстанцев, рассказал и.о. министра финансов РК Берик Шолпанкулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с принятым Агентством по регулированию и развитию финансового рынка действующим нормативным актом, данные выплаты из государственного фонда социального страхования не являются основанием для ухудшения кредитной истории», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на вопрос о жалобах граждан на отказы в кредитах банками второго уровня.

Спикер добавил, что если банк будет по этой причине отказывать в кредите, то граждане имеют право обратиться с жалобой в уполномоченный орган.