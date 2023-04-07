Может ли курс доллара превысить 500 тенге – ответ главы Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Может ли курс доллара превысить 500 тенге? На этот вопрос ответил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель Нацбанка обеспечивать ценовую стабильность. А стоимость доллара по отношению к тенге будет определяться наличием спроса и предложения на рынке. А на предложение и спрос влияют различные факторы», - сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также заявил, что Нацбанк не ставит в этом вопросе задачи достичь определенного уровня.

«На текущую стоимость доллара влияют как внешние, так и внутренние факторы, а также ожидания участников рынка», - добавил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики.