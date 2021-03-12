НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли коронавирус привести к онкологическим заболеваниям, рассказала председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», главный онколог Минздрава РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас проводится много больших исследований по влиянию коронавируса на возникновение рака. Но, во-первых, времени очень мало прошло, данных таких сейчас нет. Единственная проблема, когда после ковида развивается фиброз легких, который тоже является одной из причин возникновения рака легкого. Поэтому пока только такие есть исследования», - сказала Диляра Кайдарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Она также сообщила о случаях, когда у больного КВИ было обнаружено онкологическое заболевание.

«Обнаружение на фоне ковида, когда проводится обследование КТ легких, то мы на фоне ковида у человека выявили рак. Пока взаимосвязи между перенесенным ковидом и возникновением рака нет», - добавила Диляра Кайдарова.

Ранее она рассказала, можно ли вакцинироваться от COVID-19 онкобольным.

«Необходимо вакцинировать всех пациентов с онкологическими заболеваниями, в зависимости от состояния пациента. Следует иметь в виду, что у иммуносупрессивных больных может не развиться специфический иммунитет», - пояснила Диляра Кайдарова.