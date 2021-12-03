Может ли казахстанский футбол стать продуктом, который будет интересен болельщикам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Можно ли казахстанский футбол сделать продуктом, который будет интересен большому количеству болельщиков. С этим вопросом МИА «Казинформ» обратились к финалисту Кубка страны - ФК «Шахтер».

Игра между алматинским «Кайратом» и карагандинским «Шахтером» неожиданно подарила казахстанским болельщикам настоящее шоу. В зрелищном матче зрители увидели шесть голов, попеременное лидерство обеих команд, бескомпромиссную борьбу на протяжении всего игрового времени и захватывающую развязку в серии пенальти. Корреспондент попытался разобраться в феномене этого спортивного события, поговорив с руководством ФК «Шахтер» главным тренером Магомедом Адиевым и исполнительным директором Ерланом Уразаевым.

Профессионализм и секреты менеджмента

Со слов Магомеда Адиева, важными факторами являются состав команды, ее костяк, анализ сильных и слабых сторон, общекомандное понимание целей, слаженность работы тренерского штаба и администрации, четкое распределение задач, но при этом основной фактор – это сплоченность игроков и их коллективная ответственность друг за друга.

«Футболист не может находиться в коллективе, если он неуважительно относится к персоналу, своему коллеге. Я не приемлю, чтобы один игрок обсуждал другого на людях. Если у твоего партнера что-то сегодня не получилось, то завтра получится – ты должен говорить только так», - сказал Магомед Адиев. - Объединение раздевалки, то есть создание особой благоприятной среды в коллективе игроков и персонала, - это тоже составляющая успеха команды. Важно быть в постоянном диалоге с игроком, с тренерским штабом. Должно быть единение. Это большая работа».

Поступательно развиваться «Шахтеру» помогает технология менеджмента, которую внедрило новое руководство клуба. В рамках данной технологии были оптимизированы внутренние процессы клуба и выстроена эффективная среда взаимодействия, что позволило подготовить основу для разработки стратегии роста.

«Чтобы сделать клуб успешным, без четкого плана невозможно обойтись», - рассказал исполнительный директор клуба Ерлан Уразаев. - В стратегии определены цели и задачи, которые помогут клубу в будущем бороться за звание чемпиона страны».

Одно из наглядных следствий разработанной стратегии – это переход к подписанию долгосрочных контрактов с футболистами.

«Многие казахстанские клубы имеют неопределенность относительно своего следующего сезона и поэтому подписывают игроков на один сезон. Наличие долгосрочной стратегии позволяет нам постепенно переходить на 2-3 годичные сроки. Для игрока это играет большое значение. В конце сезона многие начинают переживать. Они начинают думать не об игре, а о своем новом контракте – это влияет на психологию игрока. И тренеру тяжело его мотивировать. Если игрок понимает, что в этом клубе не останется, он начинает искать себе новые клубы и о футболе не думает», - рассказал Уразаев.

Клуб проводит работу и со своими болельщиками. Например, планируется возродить традицию субботних походов на стадион, включить программы для детей во время матчей и прочее.

В текущем сезоне из-за ковидных ограничений болельщики смогли присутствовать только на ограниченном количестве матчей, однако работа с ними ведется постоянно. Активная поддержка фанатов клуба во время Кубка дала мощный заряд игрокам.

Казахстанский футбол как продукт, который будет интересен болельщикам

Рассуждая о перспективах казахстанского футбола, мы спросили Ерлана Уразаева об уровне самого чемпионата Казахстана, о его готовности стать привлекательным продуктом для болельщиков.

«По большому счету уровень казахстанского футбола неплохой. Мы играем не хуже, чем среднестатистические клубы в Европе. Взять, например, матчи, которые мы играли в Европе, с тем же «Стяуа» (Бухарест). Никто не скажет, что это играет казахстанская команда. Скажут, что играет одна европейская команда с другой.

Если игры этих команд вызывают интерес у болельщиков, то и мы можем этого добиться. Да, есть проблемы в футбольной инфраструктуре. Нужно увеличить количество камер для трансляций, нужно улучшить качество картинки, создать условия для болельщиков, оборудовать трибуны», - считает Уразаев.

Аналогичного мнения придерживается главный тренер Магомед Адиев.

«Финал Кубка действительно был захватывающим. Плюс сама картинка на «Астана Арене» (место проведения финала – ред.) она совершенно другая. Есть другие стадионы, на которых у нас игра тоже интересно смотрелась, но картинка очень многое значит», - сказал Адиев.

Как ориентир наставник привел Россию, где были значительно обновлены стадионы и повысился уровень телевизионных трансляций матчей, и это дало большой качественный шаг.

«Плюс, футбол в России обозревается, о нем много говорится, - отметил Адиев. - Когда в России финал, перед ним за неделю нагнетается здоровый ажиотаж. Здесь же, в Казахстане, до финала тишина. Освещать надо, пресс-конференции давать, и до и после игры обсуждать – это будет плюсом для вовлеченности в футбол».

«Сейчас много разных мнений, нужен ли футбол в Казахстане? Эмоции болельщиков, комментарии в сетях к игре за Кубок страны показали, что перспективы у футбола все же есть. Конечно, при этом должен расти и уровень команд. И да, есть уверенность, что при правильном менеджменте, при правильном подборе тренеров и ведении селекционной работы, тандеме спортивного и административного управления, улучшении футбольной инфраструктуры и улучшении визуальной подачи футбольных матчей - это возможно! А значит повысится привлекательность казахстанского футбола для болельщиков и успешность выступлений наших команд», - заключил тренер.