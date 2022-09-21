21 Сентября 2022, 21:51

Может ли Каспий повторить судьбу Арала - Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Может ли Каспий повторить судьбу Арала? Как обстоит ситуация с нехваткой водных ресурсов? Об этом своим мнением в эфире программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly поделилась депутат Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О ситуации в Каспийском море научное сообщество предупреждало уже давно. Но, к сожалению, пока не произойдет критический момент, общество, политики не сразу обратят на это внимание. Президент заявил о том, что мы будем наращивать потенциал в районе Каспия. Сегодня неизбежно должны будем предпринимать новые подходы и новые меры. Соленость увеличивается, воды становится меньше, нагрузка также увеличивается. Но нам стоит сильно задуматься о том, каким образом дальше развиваться этому региону, и оперативно предпринимать меры», - сказала Айжан Скакова.

Депутат также прокомментировала вопрос о том, как обстоит ситуация с нехваткой водных ресурсов.

«Глава государства в своем Послании неоднократно акцентировал внимание на стратегических вопросах сохранения водных ресурсов. Глава государства и ранее в Послании говорил о доступе к питьевой воде. Это всеобщая цель устойчивого развития. В недавнем Послании Президент акцентировал внимание на дефиците воды. Как известно, Казахстан на 40-50% зависит от соседних государств по приходу воды, обеспечению водой. Вероятность того, что в стране будет водный кризис, очевидна. Каспий может повторить судьбу Арала. К сожалению, есть прогнозы, что мы можем потерять Сырдарью», - считает спикер.

Отметим, что для решения экологических вопросов в прошлом году был принят Экологический кодекс. Айжан Скакова отметила, что это новое модернизированное природоохранное законодательство, которое выстроено на опыте более развитых стран.

«Однако, к сожалению, сейчас в действие не введены те инструменты, которые должны защитить воздух от загрязнения. Необходимо время, чтобы предприятия перестроились в новый режим и обеспечили более качественную очистку своих производств, поменяв на новое старое оборудование. Соответственно ожидается, что такого загрязнения в будущем не должно быть», - пояснила депутат.