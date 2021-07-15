Может ли индийский штамм коронавируса протекать в бессимптомной форме - ответ доктора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Может ли заболевание индийским штаммом коронавируса протекать в бессимптомной форме, ответила доктор медицинских наук, профессор, проректор НАО «Медицинский университет Караганды» Бахыт Кошерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом, по данным Минздрава, количество бессимптомных больных коронавирусом составляет 30% от общего числа заболевших.

«30% заболевания протекает в бессимптомной форме в целом. Мы говорим, что в текущей ситуации во многих регионах возможен и дельта-штамм (индийский). Бессимптомная форма на сегодня не лечится, пациенты находятся только под медицинским наблюдением в течение 14 дней», - ответила Бахыт Кошеров во время брифинга в СЦК.

Также доктор отметила важность вакцинации при выявлении новых штаммов вируса.

«Мы сегодня стали чаще регистрировать пациентов, у которых есть клиника индийского штамма, мы знаем об особенностях заболевания, которое протекает у наших пациентов. Мы видим, что особенно тяжело протекает у тех лиц, которые не имеют вакцинацию. Очень важным моментом является своевременное проведение вакцинации. Да, отмечается заболеваемость среди вакцинированных. Вакцинация не предупреждает, что человек не может заболеть - он может заболеть. Самое главное, что заболевание будет протекать в легкой форме, не в тяжелой форме. Заболевший не будет нуждаться в кислороде - что очень важно», - пояснила доктор.