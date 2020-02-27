Можем принять более решительные меры – Елжан Биртанов о коронавирусе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о сохранении карантинного режима для прибывающих из других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В некоторых странах были такие случаи - вроде анализы отрицательные, потом обнаруживались. Поэтому с учётом известных данных на сегодня по течению заболеванию они (признаки коронавируса – прим. авт.) должны максимум за 14 дней проявиться. Поэтому решение по карантину сохраняется. Если коллеги, наш штаб и главный государственный врач не изменят своего решения», - сказал Елжан Биртанов на встрече с журналистами.
Он также заверил, что Минздрав РК тщательно следит за ситуацией в Южной Корее.
«За прошедшие сутки темп прироста составил порядка 48% к предыдущему дню. Это очень высокие темпы. К сожалению, есть тенденция к увеличению. По КНР самые высокие темпы роста были 65-70% за сутки. Поэтому, если будет ситуация усугубляться, и количество пациентов и темпы роста будут угрожающим, мы примем более решительные меры. На сегодня пока мерами является карантинизация вновь прибывших. Мы не закрываем границу, мы сокращаем с первого марта перевозки. В большей степени не рекомендуем, чтобы туда выезжали, потому что придётся их (приехавших из Южной Кореи - прим. авт.) всех потом вывозить. Сейчас обсуждаем вопрос, сколько наших граждан желает вернуться, чтобы их всех вернуть, пока порог опасности ещё не очень высокий в Корее», - отметил министр.
«30 тыс. наших граждан в Южной Корее находятся. Допустим, 25 тыс. захотят вернуться. Это огромное количество. Понятно, что у нас на сегодня резервных мест в инфекционных больницах порядка семи тыс. Если это количество будет превышать потребность карантинизации, мы прорабатываем, у нас уже есть методики, апробированные в других странах», - добавил он.
Ранее МИД РК сообщил, что в Южной Корее находятся более 35 тыс. граждан Казахстана. С первого марта из-за коронавируса Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею.
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