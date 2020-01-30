Можем поплыть, если не вывезем снег заранее – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области количество осадков превышает среднемноголетние значения. Об этом заявил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима области, осадков больше, чем в 2017 году, когда регион в буквальном смысле накрыл паводок. На отчетной встрече акима Петропавловска глава региона поручил готовиться к предстоящему весеннему половодью уже сейчас. К работе должен подключиться не только городской акимат, но и жители Петропавловска.

«Технику, людей, силы сейчас нужно готовить. Можем поплыть, если не вывезем снег заранее», - подчеркнул К.Аксакалов.

Недавно мы рассказывали о том, как идет уборка снега в Петропавловске. Коммунальные службы вывозят по 10-13 тысяч кубометров снега с улиц. Однако и этих темпов, судя по всему, недостаточно. Снега в городе еще много.

Напомним, паводок 2017 года превысил максимальные значения за 37 лет. От большой воды в регионе тогда пострадали 380 домов.



