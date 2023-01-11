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Можем экспортировать в Германию до 6 млн тонн нефти в год – министр энергетики РК

11 Января 2023, 10:07
Можем экспортировать в Германию до 6 млн тонн нефти в год – министр энергетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан может экспортировать в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 6 млн тонн в год мы можем экспортировать, но потребность у Германии, конечно, выше. Мы ждали официального подтверждения от коллег из Российской Федерации, потому что пропуск осуществляется через их границу. Устное подтверждение мы получили, поэтому, я думаю, проблем не будет. Письменного подтверждения еще нет», - сказал он в кулуарах заседания Правительства.

По его словам, мощностей у Казахстана хватает. Основной вопрос – это заказ на потребление со стороны Германии. Проблем с Россией, как подчеркнул Болат Акчулаков, у Казахстана никогда не было.

«Суммарно по году может быть до 1,5 млн, но максимально, что мы можем выдать – это 6 млн тонн в год», - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года зафиксировано снижение добычи газа на 1%, нефти – на 1,9% и других полезных ископаемых – на 7,6%.


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