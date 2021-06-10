Мозаичные скульптуры отреставрируют в Центральном парке Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Мозаики Караганды» Центр урбанистики планирует восстановить две скульптуры. Речь идёт о мозаичных произведениях искусства «Морская сказка» и «Семья», которые находятся в Центральном парке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Опыта по восстановлению мозаики в Карагандинской области нет. Поэтому мы решили начать с более доступной для выполнения задачи. Во-первых, смальта дешевле. Во-вторых, не нужны лишние затраты на высотные работы. Ведь мозаичные полотна в основном украшают стены. Если смотреть с эмоциональной точки зрения, то скульптура «Семья» дорога многим карагандинцам. В альбоме каждого второго жителя есть фото на её фоне», – рассказала менеджер проекта Ольга Цой.

Сотрудники центра нашли авторов скульптур, которые дали письменное согласие на реставрацию. Затем была составлена смета. Начался поиск художников, готовых помочь, и инвесторов. В течение короткого времени нашлись и те и другие.

В восстановлении скульптур готовы принять участие члены Союза художников Караганды, а также один из авторов мозаики – Виктор Арент. Спонсором стал частный фонд Нурлана Смагулова. Фонд успешно поддерживает проекты культуры, искусства и спорта в Казахстане.

Начать реставрационные работы собираются уже в июне. По словам организаторов реставрации, площадь рядом со скульптурами будет благоустроена.

«Мы постараемся закончить все работы до холодов. Кроме придания первоначального вида скульптурам, будет уложена брусчастка, проведём озеленение», – уточнила Ольга Цой.



