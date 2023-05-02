Мойщик окон сорвался с седьмого этажа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промышленный альпинист, который мыл окна в одном из столичных ЖК, упал с 7-го этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС города сообщили, что мужчина скончался на месте из-за полученных травм.

«В девятиэтажном жилом комплексе при проведении высотных работ, а именно помывки окон снаружи здания сорвался с альпинистского снаряжения с 7 этажа мужчина 1988 года рождения», - сообщили в ведомстве.

С начала года в столице также зафиксировали три случая падения детей из окон.

«Ежегодно с приходом тепла отмечается рост несчастных случаев, как с детьми, так и порой со взрослыми по причине выпадения из окон. Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности взрослых и неосторожности при мытье окон. С начала года в столице зарегистрировано три случая падения детей из окон», - говорится в сообщении ДЧС Астаны.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в селе Мойылды в пригороде Павлодара. Медики диагностировали у ребенка тяжелые травмы.