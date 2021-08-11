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Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов

11 Августа 2021 15:55
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Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, что наденет его ребенок в школу в предстоящем учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы решение приняли. Ребенок тоже с этим абсолютно согласен. Мы пойдем в школьной форме. Я думаю, что это практично, где-то даже экономично. С какой стороны не посмотри, очень много плюсов. Полностью являюсь сторонником школьной формы. Конечно, здесь может быть много дискуссий. Но, несмотря на это, мы дали добро: кто не может себе это позволить (школьную форму), у них есть другая возможность», - отметил министр образования и науки РК.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов разъяснил позицию МОН относительно школьной формы в предстоящем учебном году.

«Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.


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#Образование   #Общество   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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