Мой поступок будет уроком для всех: автор фейка о коронавирусе записал видео с извинениями

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, распространивший ложную информацию о коронавирусе, записал видеообращение, в котором попросил не повторять его ошибок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, ранее сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района был задержан житель города, который во время проведения ДЧС пожарно-тактического занятия записал видеообращение с ложной информацией о выявлении больного коронавирусом в ТРЦ «Шымкент Плаза» и распространил по мессенджеру WhatsApp. Им оказался 24-летний сотрудник одного из магазинов ТРЦ «Шымкент Плаза».

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 3 части 2 статьи 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций). Cтатья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В отношении задержанного принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

