21 Сентября 2022, 22:12

Мой главный заплыв еще впереди – Дмитрий Баланин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал о завершении карьеры. Спортсмен поблагодарил всех тренеров, друзей, болельщиков, а также поделился планами на будущее, передает МИА «Казинформ».

«За долгие годы тренировок я понял, что упорный труд всегда вознаграждается, а мечта приближается с каждым новым тренировочным днем. Помните об этом, когда вам будет лень идти на тренировку или вы не будете верить в себя. Все это не зря», - говорит чемпион.

Также Дмитрий благодарит за поддержку свою семью, всех тренеров, которые вкладывали свои знания и опыт в его становление как спортсмена, друзей и любящую супругу, которая поддерживала его в самые трудные моменты.

«Спасибо вам всем за то, что верили в меня, болели за меня. Мы вместе с вами переживали и победы, и поражения, радовались покорению новых вершин», - поблагодарил спортсмен казахстанцев.

Также Дмитрий поделился своими планами на будущее.

«Я по-прежнему вдохновлен. Начинается новый этап в моей жизни. В голове у меня много крутых проектов, которые мы в скором времени реализуем, поэтому следите. Мы будем и дальше работать на развитие казахстанского спорта, на развитие молодого поколения, на воспитание новых Олимпийских чемпионов. Я уверен, что мой самый главный заплыв еще впереди!» - поделился планами Дмитрий Баландин.

Ранее сообщалось, что Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру в 27 лет.

Фото: sports.kz



