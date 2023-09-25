Мотоциклист заблудился в горах в Алматинской области

34-летний мужчина выехал в горы на мотоцикле, но из-за густого тумана не смог найти дорогу обратно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Как выяснилось 24 сентября мужчина на мотоцикле поехал в горы и не вернулся. В 16:30 часов отправил видео и геолокацию своему другу и сообщил о том, что в горах густой туман и невозможно вернуться обратно.

- Поисково-спасательные работы проводились силами сотрудников департамента по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда и друзьями потерявшегося. Пройдя около четырех километров по ущелью, поднялись навстречу к потерявшемуся и в 21:33 часов благополучно спустили его к машине. В медицинской помощи не нуждался, - отметили в ДЧС.

В поисково-спасательных работах были задействованы 4 сотрудника и техника Департамента по ЧС, 4 спасателя с кинологическим расчетом и техника республиканского оперативно-спасательного отряда, трое друзей.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности в туристических маршрутах.