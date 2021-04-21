Мотоциклист выехал искать скот и погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мотоциклист выехал искать скот и скончался в ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 апреля 43-летний житель села Ногайты Байганинского района на своем мотоцикле Урал выехал в степь на поиски скота. Не справившись с управлением, водитель допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения. В результате ДТП был доставлен в центральную районную больницу с многочисленными переломами и тяжелыми телесными повреждениями. Мужчина скончался.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

