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    15:31, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Мотоциклист выехал искать скот и погиб в ДТП в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мотоциклист выехал искать скот и скончался в ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    20 апреля 43-летний житель села Ногайты Байганинского района на своем мотоцикле Урал выехал в степь на поиски скота. Не справившись с управлением, водитель допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения. В результате ДТП был доставлен в центральную районную больницу с многочисленными переломами и тяжелыми телесными повреждениями. Мужчина скончался.
    По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение ДТП Происшествия, ЧС Актюбинская область
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