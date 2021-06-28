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    14:44, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Мотоциклист сбил насмерть велосипедиста в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержали мотоциклиста, устроившего смертельное ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло 27 июня на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Шашкина.

    «Неустановленный водитель, управляя мотоциклом марки «Хонда», совершил наезд на гр.К., 1978 года рождения, ехавшего на велосипеде. В результате наезда велосипедист скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла, скрывшийся с места ДТП в пешем порядке, задержан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК.


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