Мотоциклист разбился насмерть в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – 39-летний мотоциклист погиб в ДТП в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, трагедия произошла 20 августа. В 16.04 в дежурную часть отдела полиции Аккольского района поступило телефонное сообщение о том, что на 104-м км автомагистрали «Астана-Щучинск», в направлении города Астаны, напротив АЗС «Гелиос» произошло ДТП.

«Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 39-летний водитель мотоцикла HONDA выехал на скорости с АЗС «Гелиос» на автомагистрали «Астана-Петропавловск» и, не справившись с управлением, допустил столкновение с автомашиной Lexus RX-300 под управлением 57-летнего жителя города Петропавловска. В результате столкновения мотоциклиста отбросило в криволинейный брус (ограждение дороги), пострадавший с полученными телесными повреждениями был доставлен в райбольницу города Акколь, где скончался от полученных телесных повреждений. Согласно медзаключению, водитель автомашины Lexus RX-300 был трезв», - поделились информацией в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Как добавили в полиции, всего за лето в Акмолинской области зарегистрировано 13 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 19 человек. Два человека погибли.

Акмолинские полицейские просят участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах.