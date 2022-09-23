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Мотоциклист разбился насмерть на трассе в Акмолинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Сентября 2022, 16:03
Мотоциклист разбился насмерть на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В дорожно-транспортном происшествии на трассе в Акмолинской области погиб мотоциклист, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла вечером 22 сентября около 18:45 часов. В отдел полиции Бурабайского района поступило сообщение о том, что на объездной автодороге «Астана – Петропавловск», водитель спортивного мотоцикла BMW S1000RR, не справившись с управлением, допустил наезд на криволинейный брус. В результате аварии, 41-летний байкер скончался на месте.

В ходе первоначального сбора материалов установлено, что погибший являлся жителем Караганды и возвращался домой.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части третьей статьи 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

Фото: polisia.kz





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