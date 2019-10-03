Мотоциклист погиб в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ ­ - ДТП произошло 2 октября в 21:00 на автодороге Ленинский – Курчатов. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«В результате ДТП водитель мотоцикла, 39-летний житель села Коктобе, скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Авария произошла с участием автомашины ВАЗ и мотоцикла марки Baige», - сообщили в пресс-службе полиции области.

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое мужчин, 1962 года и 1968 годов рождения, которые в момент ДТП были в салоне ВАЗа, от медпомощи отказались.

По информации полицейских, по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена судебно-медицинская экспертиза.