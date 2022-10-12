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Мотоциклист погиб в ДТП в Риддере
12 Октября 2022, 21:06

Мотоциклист погиб в ДТП в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Мотоциклист погиб в Риддере в дорожно-транспортном происшествии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

По данным пресс-службы, 12 октября текущего года около 11:30 часов 38-ми летний водитель автомобиля марки «Mitsubishi GTO», следуя по ул. Мичурина в 7-м микрорайоне города Риддера при осуществлении поворота в левую сторону не уступил дорогу мотоциклисту, движущемуся во встречном направлении.

В результате ДТП 28-ми летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью скончался на месте ДТП.

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«В соответствии с частью первой статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - говорится в публикации пресс-службы в Instagram.


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