Мотоциклист погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 15 ноября примерно в 18 часов. 49-летний житель Байганинского района, двигаясь в степи на мотоцикле, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание.

«49-летний житель Байганинского района под управлением мотоцикла марки «Урал» без госномеров двигался в степи в сторону села Оймауыт. Не справившись с рулевым управлением, мужчина допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства», - рассказал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла был госпитализирован в медицинскую амбулаторную села Оймауыт Байганинского района, где скончался.