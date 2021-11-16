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Мотоциклист погиб в ДТП в Актюбинской области

16 Ноября 2021 15:48
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Мотоциклист погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел 15 ноября примерно в 18 часов. 49-летний житель Байганинского района, двигаясь в степи на мотоцикле, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание.

«49-летний житель Байганинского района под управлением мотоцикла марки «Урал» без госномеров двигался в степи в сторону села Оймауыт. Не справившись с рулевым управлением, мужчина допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства», - рассказал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла был госпитализирован в медицинскую амбулаторную села Оймауыт Байганинского района, где скончался.

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#Актюбинская область   #Происшествия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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