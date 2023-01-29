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Мотоциклист погиб после столкновения с КамАЗом в Атырау

29 Января 2023, 22:28
Мотоциклист погиб после столкновения с КамАЗом в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в пригородном поселке Еркинкала, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 января около 18:30 в пригородном поселке Еркинкала. Столкнулись мотоцикл и автомобиль «КамАЗ», перевозивший ракушеблоки. В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте дорожного происшествия»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

В настоящее время по данному факту проводится сбор соответствующих документов.

Как ранее сообщалось, накануне смертельное ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань.


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