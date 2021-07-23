+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мотоциклист погиб на трассе в Акмолинской области

23 Июля 2021 22:55
Поделиться:
Мотоциклист погиб на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Бурабайском районе Акмолинской области на автодороге «Акылбай – Кызылагаш» разбился 48-летний житель города Кокшетау. Мотоциклист не справился с управлением, на скорости съехал в кювет и перевернулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Велосипедиста сбили насмерть в Актюбе
Ночные гонки в Алматы завершились смертельным ДТП: водителю вынесли приговор Два ДТП за один день произошло в Актобе: водители госпитализированы Два смертельных ДТП послужили поводом для полицейской проверки в Костанае

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, трагедия произошла около села Кызылагаш Бурабайского района на 11-м километре автодороги «Акылбай – Кызылагаш». Здесь водитель мотоцикла марки «Рейсер», не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет, где допустил опрокидывание мототранспорта.

«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм водитель - 48-летний житель города Кокшетау - скончался на месте происшествия. В настоящее время по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - отметили в ведомстве.

Акмолинские полицейские озвучили основные причины дорожно-транспортных происшествий, связанных с мототранспортом. Это превышение скоростного режима, неожиданные маневры автомобилистов, заставляющие мотоциклиста прибегнуть к резкому торможению, а также опасное вождение самого мотоциклиста. Неблагоприятные погодные условия также порой приводят к ДТП. Полицейские напомнили акмолинским мотоциклистам о необходимости применять специальную защитную экипировку, быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим, очерёдность проезда и избегать резкого маневрирования на дороге.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #ДТП  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Велосипедиста сбили насмерть в Актюбе
Ночные гонки в Алматы завершились смертельным ДТП: водителю вынесли приговор
Два ДТП за один день произошло в Актобе: водители госпитализированы
Два смертельных ДТП послужили поводом для полицейской проверки в Костанае
Популярное
1 Ситуация с КВИ в Акмолинской области ухудшается с каждым днем – Нариман Сыздыков
2 Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана
3 Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
4 82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
5 Обслуживающей компании передают газовые сети в Карагандинской области
Читайте также
Посадка двух млрд деревьев по Казахстану: как выращивают саженцы и ухаживают за ними
Два смертельных ДТП послужили поводом для полицейской проверки в Костанае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив