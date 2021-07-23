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Мотоциклист погиб на трассе в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Бурабайском районе Акмолинской области на автодороге «Акылбай – Кызылагаш» разбился 48-летний житель города Кокшетау. Мотоциклист не справился с управлением, на скорости съехал в кювет и перевернулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, трагедия произошла около села Кызылагаш Бурабайского района на 11-м километре автодороги «Акылбай – Кызылагаш». Здесь водитель мотоцикла марки «Рейсер», не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет, где допустил опрокидывание мототранспорта.
«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм водитель - 48-летний житель города Кокшетау - скончался на месте происшествия. В настоящее время по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - отметили в ведомстве.
Акмолинские полицейские озвучили основные причины дорожно-транспортных происшествий, связанных с мототранспортом. Это превышение скоростного режима, неожиданные маневры автомобилистов, заставляющие мотоциклиста прибегнуть к резкому торможению, а также опасное вождение самого мотоциклиста. Неблагоприятные погодные условия также порой приводят к ДТП. Полицейские напомнили акмолинским мотоциклистам о необходимости применять специальную защитную экипировку, быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим, очерёдность проезда и избегать резкого маневрирования на дороге.
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