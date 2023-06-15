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    23:15, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Мотоциклист насмерть сбил ребенка в области Жетысу

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    Фото ДП Жетысу
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 14 июня в Ескельдинском районе, где в поселке Ешкиолмес под колеса спортивного мотоцикла попала 11-летняя девочка. Госпитализированный с травмами ребёнок скончался, не приходя в сознание, в реанимации районной больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

    В ДТП также серьезно пострадал сам 38-летний мотоциклист. По факту начато досудебное расследование, взятое на особый контроль.

    Полицейские во избежание подобных трагических последствий призывают граждан к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.


    Теги:
    Жетысуская область ДТП Дети МВД РК Правоохранительные органы
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