Мотоциклист насмерть сбил ребенка в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 14 июня в Ескельдинском районе, где в поселке Ешкиолмес под колеса спортивного мотоцикла попала 11-летняя девочка. Госпитализированный с травмами ребёнок скончался, не приходя в сознание, в реанимации районной больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В ДТП также серьезно пострадал сам 38-летний мотоциклист. По факту начато досудебное расследование, взятое на особый контроль.

Полицейские во избежание подобных трагических последствий призывают граждан к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.