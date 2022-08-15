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Мотоциклист из Темиртау разбился на трассе в Акмолинской области
15 Августа 2022 10:22

Мотоциклист из Темиртау разбился на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Мотоциклист, житель города Темиртау, погиб на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, на 1293-м километре автодороги «Алматы-Екатеринбург» 33-летний житель города Темиртау, водитель мотоцикла марки «HONDA», двигаясь в направлении города Нур-Султана, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком марки «HOWO» под управлением 49-летнего жителя столицы.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался на месте. Аршалынским отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - поделились в ведомстве.

Акмолинские полицейские призвали водителей мототранспортных средств быть внимательными на дорогах и не забывать о том, что даже незначительное превышение разрешенной максимальной скорости угрожает жизни и здоровью как самого водителя, так и остальных участников дорожного движения.

Напомним, ранее в Акмолинской области водитель автомобиля марки Toyota Estima, уроженец города Актобе, допустил наезд на мотоцикл марки Raсer. На месте происшествия от полученных травм скончались водитель мотоцикла и его 25-летняя пассажирка.

Еще ранее с трассы в Акмолинской области были госпитализированы два пассажира и водитель слетевшего в кювет мотоцикла.


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